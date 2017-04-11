Juventus-Barcelona (CANLI)

İtalya'nın lokomotif ekibi Juventus evinde ikinci turda PSG'yi 4-0 rövanşında 6-1'le geçerek inanılmaz bir şekilde çeyrek finale kalan Barcelona'yı ağırlıyor. İtalyan ekibinde tek hedef Barcelona'yı mağlup ederek Camp Nou'daki zorlu deplasmana avantajlı gitmek.



İKİ TAKIM BERLİN'DE FİNAL OYNAMIŞTI

2016-2017 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde eşleşen Juventus ve Barcelona'nın yolları kısa bir zaman önce finalde de kesişmişti. 2015'te Berlin'de final oynayan iki takımdan gülen İspanyol temsilcisi Barcelona olmuştu.

Sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Barcelona'nın gollerini Rakitic, Suarez ve Neymar atmıştı. Kupayı kaybeden Juventus'un golü ise Morata'dan gelmişti.



Juventus 2-0 FC Barcelona (Dybala 7' ve 22')



Stat: Juventus Arena

Saat: 21.45

Hakem: Szymon Marciniak

Yayın: TRT 1, Tivibu Spor 3



Juventus: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuaín

Yedekler: Neto, Lichtsteiner, Barzagli, Asamoah, Rincon, Marchisio, Lemina

Teknik Direktör: Massimiliano Allegri



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez

Yedekler: Cillessen, Alena, Alba, Digne, Denis Suarez, Andre Gomes, Alcacer

Teknik Direktör: Luis Enrique