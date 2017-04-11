Sosa’yı sildi

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, kısa sürede büyük yol aldı. Brezilyalı yıldız, sergilediği performans ve attığı gollerle taraftarların geçen yaz gidişine çok üzüldüğü tecrübeli isim Jose Sosa'yı unutturdu.Ancak Talisca'nın lige dönüşü de başlangıcı gibi muhteşem oldu. Şimdi frikik golleri ve coşkulu oyunuyla taraftarların gönlünü çalan Talisca'nın 25 milyon Euro olduğu açıklanan bonservisi için çözüm aranıyor.bu sezon Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda sakatlık dönemi olmasına rağmen 26 maç oynarken 1876 dakika sahada kalıp, 11 gole ulaştı ve bu sürede 5 asist yaptı. Sosa ise 2 sezonda çıktığı 78 maçta 5907 dakikada sahada kalırken bu süre zarfında, 14 gol atmış ve 22 asist yapmıştı.Bununla beraber Sosa, 164 dakikada bir skora katkı sağlarken, Talisca'da bu ortalama 117 dakika oldu. Talisca bu sürelerde Sosa'ya yüzde 40'lık fark attı.Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, bir yandan iki kulvarda başarıyla yarış verirken bir yandan da yeni sezon planlaması için çalıştıklarını söyledi. Albayrak, "Sadece Türkiye ve Avrupa'yı değil tüm dünyayı tarıyoruz. Yeni Oğuzhanlar peşindeyiz. Her sene birkaç genç yeteneği A takım ve A2 takım bünyemize katacağız. Böylelikle hem şampiyonluklara ulaşırken hem de geleceğimizi de garanti altına alacağız. Elimizde çalıştığımız ciddi bir liste var" şeklinde konuştu.Anderson Talisca inanılmaz bir futbol sergiliyor. Enteresan goller atıyor. Dünya futbolunda bu tarz futbolculara az rastlanır. Hücum hattında çok güzel işler çıkarıyor. Keşke imkanlar dahilinde kadroya kazandırabilse. Kulüplerimiz ne yazık ki şeffaf yapıda değiller. Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili detaylara hakim değiliz. İki yıllık kiralandığını, bonservis bedelinin de 25 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi, Benfica'yla bir anlaşma zemini bularak 23 yaşındaki futbolcuyu uzun yıllar kulübe hizmet edecek şekilde kulübe kazandırmalı. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu transferi yapabilmesi için futbolcu satması gerekiyor.