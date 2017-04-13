Şenol Güneş, güçlü rakibi Lyon'u, tarihte Türk ordularının kullandığı, kendisinin de 2002 Dünya Kupası'nda denediği 'Hilal taktiği ' ile devirecek. Forvette Cenk'le başlayacak olan tecrübeli hoca, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Quaresma'nın bölgesine de Talisca'yı çekecek. Oğuzhan ise 10 numara görevini üstlenecek. Sahada 5-1-3-1 dizilişiyle çıkması ve Mitrovic'e görev vermesi beklenen Şenol Güneş'in hilal taktiği şöyle işleyecek: Savunmanın iki kanadındaki isimler Gökhan Gönül ve Adriano gerektiğinde öne doğru oynayacak. Hücumun sağındaki Talisca ve solundaki Babel, Oğuzhan'la birlikte rakibi kendi sahasında yıpratıp hilal tuzağının içine çekecek. Tek ön libero olarak görev yapacak Atiba'nın önderliğinde Lyon'un atakları eritilecek.
Kartal'dan neşeli idman
FRANSA'DA COŞKULU KARŞILAMA
Fransa'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Beşiktaş
, akşam da Parc de Lyon'da son idmanını yaptı.