Biz yaşlı bir takımdık!

Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz vardı, şampiyon da olabilirdik. Kayseri'ye karşı üzüntü verici bir yenilgi aldık.
Yaşlı bir ekiptik. Bireysel yetenekleri kullanmaya çalıştık. Yaşlıların kontratları vardı... Bu yüzden 'gençler alınmalı' demek dışarıdan daha kolay!..
Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu. Taraftarın bana 'Bey' demesini asla unutmayacağım.
Galatasaray'a altyapı hocası olarak geldi, kendini birden A takımda buldu. Sarı-kırmızılılardan iki ay önce ayrılan Jan Olde Riekerink yine bir altyapı sahasında çıktı karşımıza.
Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'ın misafiri olarak U-12 İzmir Cup'a gelen Hollandalı hoca, altyapıdan ayrılık sürecine, taraftardan yönetime birçok konuda SABAH'a
içten açıklamalar yaptı. İşte Riekerink
ve merak edilenler:
Galatasaray altyapısının başından A takıma geçtiniz. Bu kararınızdan hiç pişman oldunuz mu?
Hayır, kesinlikle... Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu.
Taraftarların bana
'Bey' demesini ve sahip çıkmasını
asla unutmayacağım.
Hollanda'da yönetimi eleştirdiğiniz bir haber yayınlandı. Bu haber doğru mu?
Benim yönetimle ilgili söyleyebileceğim
tek şey bana bu fırsatı
tanıdıkları için teşekkür etmem
olabilir. Bir yıl boyunca iyi bir şekilde çalıştık. Yönetim hakkında asla böyle bir şey söylemem.
Galatasaray'da kalsaydım daha iyi olurdu diyebiliyor musunuz?
Elbette... Beşiktaş'ın yalnızca
5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz, isteğimiz vardı.
Şampiyon da olabilirdik.
Kayserispor'a karşı üzüntü verici
bir yenilgi aldık, tamam ama
hem Beşiktaş, hem Başakşehir
hem de Fenerbahçe puan kaybediyordu.
Çok kritik bir maçtı,
kabul ediyorum. İyi bir performans
sergileyemedik,
doğrudur.
İnsanlar
da böyle
anlarda farklı
kararlar alabiliyorlar.
Çalıştığınız dönemle ilgili bir özeleştiri yapmanızı istesem ne söylersiniz?
Her şeyi daha iyi yapabilme
şansınız her zaman vardır. Özeleştiri
olarak şunu söyleyebilirim,
elimizdeki çok genç olmayan
grubu koruma kararı aldık. Genç bir takım değildik, yaşlı bir ekiptik. Bazı oyuncularımızın kalitesine güvenerek yola çıktık.
Bu yüzden de fiziksel
özelliklerden çok bireysel
becerilerimizi kullanmaya çalıştık.
Kış döneminde gerçekten
iyi çalışmaya başladığımızda
elimizde fiziksel olarak iyi
durumda 9-10 kişi vardı. Fiziksel
durumu kenara bırakırsam
iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığımı
söyleyebilirim, onları seviyorum.
Gelecek sezon için genç oyuncular alınmalı mı peki?
Ayrıldığım için gelecek üzerine
karar vermek ya da yargıda
bulunmak bana düşmez.
Bu yönetimin vermesi gereken
bir karar. Yaşlı oyuncularımız vardı ama bazıları oyunu da değiştirebilecek kalitede. Kontratları da var. 'Gençler alınmalı' demek bu yüzden dışarıdan daha kolay...
Karakterlerini öngöremeyiz
Türkiye için çok önemli bir turnuvaya misafirsiniz. U- 12 Cup için neler düşünüyorsunuz?
Sadece Türkiye için değil,
dünya çapında bir organizasyon...
Ajax'ın genç takımlarında
çalıştım, o yüzden bu tip turnuvaları
çok gördüm. Sahaların
durumunu çok iyi biliyorum,
bu organizasyon dünya çapında.
Galatasaray'da altyapının başına geldiniz. Galatasaray'ın genç takımlarından kimleri izleyebiliriz ileride?
Bunu hiçbir zaman bilemezsin.
Birçok şeye dayalı, sadece
futbol yeteneğiyle ilgili değil bu. Davranışları ve kişilik gelişimi de çok önemli. Kimin yetenekli olduğunu görebilirsiniz ama hiçbirinin karakterinin nasıl gelişeceğini öngöremezsiniz.
'İMPARATOR' VE 'BEY' YAN YANA
Altınordu Kulübü'nün, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlediği uluslararası "İzmir Cup" turnuvasının açılış töreni dün yapıldı. Kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayan turnuvanın açılış törenine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgeler Sorumlusu Rasim Kara ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink katıldı. Açılış töreninin ardından sarı-kırmızılı takımın eski hocaları Terim ile Riekerink, sohbet ederken tesisleri gezerek çeşitli incelemelerde bulundular.
12 ülkeden 48 takımın mücadele edeceği turnuvada tam 354 müsabaka oynanacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Riekerink ile samimi görüntüler verdi.
YALANCI HOLLANDA!
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Riekerink, Hollanda basınında çıkan, Galatasaray yönetiminin kendisine verilen sözleri yerine getirmediği yönündeki haberleri yalanladı ve "Galatasaray yönetimine sadece teşekkür edebilirim" dedi.