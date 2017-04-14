Biz yaşlı bir takımdık!

UĞUR KARAKULLUKÇU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.4.2017
Biz yaşlı bir takımdık!

Galatasaray’ın eski hocası , ayrılığının ardından ilk kez SABAH’a konuştu

Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz vardı, şampiyon da olabilirdik. Kayseri'ye karşı üzüntü verici bir yenilgi aldık.

Yaşlı bir ekiptik. Bireysel yetenekleri kullanmaya çalıştık. Yaşlıların kontratları vardı... Bu yüzden 'gençler alınmalı' demek dışarıdan daha kolay!..

Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu. Taraftarın bana 'Bey' demesini asla unutmayacağım.

Galatasaray'a altyapı hocası olarak geldi, kendini birden A takımda buldu. Sarı-kırmızılılardan iki ay önce ayrılan Jan Olde Riekerink yine bir altyapı sahasında çıktı karşımıza. Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'ın misafiri olarak U-12 İzmir Cup'a gelen Hollandalı hoca, altyapıdan ayrılık sürecine, taraftardan yönetime birçok konuda SABAH'a içten açıklamalar yaptı. İşte ve merak edilenler:

Galatasaray altyapısının başından A takıma geçtiniz. Bu kararınızdan hiç pişman oldunuz mu?
Hayır, kesinlikle... Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu. Taraftarların bana 'Bey' demesini ve sahip çıkmasını asla unutmayacağım.
Hollanda'da yönetimi eleştirdiğiniz bir haber yayınlandı. Bu haber doğru mu?
Benim yönetimle ilgili söyleyebileceğim tek şey bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür etmem olabilir. Bir yıl boyunca iyi bir şekilde çalıştık. Yönetim hakkında asla böyle bir şey söylemem.
Galatasaray'da kalsaydım daha iyi olurdu diyebiliyor musunuz?
Elbette... Beşiktaş'ın yalnızca 5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz, isteğimiz vardı. Şampiyon da olabilirdik. Kayserispor'a karşı üzüntü verici bir yenilgi aldık, tamam ama hem Beşiktaş, hem Başakşehir hem de Fenerbahçe puan kaybediyordu. Çok kritik bir maçtı, kabul ediyorum. İyi bir performans sergileyemedik, doğrudur. İnsanlar da böyle anlarda farklı kararlar alabiliyorlar.
Çalıştığınız dönemle ilgili bir özeleştiri yapmanızı istesem ne söylersiniz?
Her şeyi daha iyi yapabilme şansınız her zaman vardır. Özeleştiri olarak şunu söyleyebilirim, elimizdeki çok genç olmayan grubu koruma kararı aldık. Genç bir takım değildik, yaşlı bir ekiptik. Bazı oyuncularımızın kalitesine güvenerek yola çıktık. Bu yüzden de fiziksel özelliklerden çok bireysel becerilerimizi kullanmaya çalıştık. Kış döneminde gerçekten iyi çalışmaya başladığımızda elimizde fiziksel olarak iyi durumda 9-10 kişi vardı. Fiziksel durumu kenara bırakırsam iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığımı söyleyebilirim, onları seviyorum.
Gelecek sezon için genç oyuncular alınmalı mı peki?
Ayrıldığım için gelecek üzerine karar vermek ya da yargıda bulunmak bana düşmez. Bu yönetimin vermesi gereken bir karar. Yaşlı oyuncularımız vardı ama bazıları oyunu da değiştirebilecek kalitede. Kontratları da var. 'Gençler alınmalı' demek bu yüzden dışarıdan daha kolay...
Karakterlerini öngöremeyiz
Türkiye için çok önemli bir turnuvaya misafirsiniz. U- 12 Cup için neler düşünüyorsunuz?
Sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir organizasyon... Ajax'ın genç takımlarında çalıştım, o yüzden bu tip turnuvaları çok gördüm. Sahaların durumunu çok iyi biliyorum, bu organizasyon dünya çapında.
Galatasaray'da altyapının başına geldiniz. Galatasaray'ın genç takımlarından kimleri izleyebiliriz ileride?
Bunu hiçbir zaman bilemezsin. Birçok şeye dayalı, sadece futbol yeteneğiyle ilgili değil bu. Davranışları ve kişilik gelişimi de çok önemli. Kimin yetenekli olduğunu görebilirsiniz ama hiçbirinin karakterinin nasıl gelişeceğini öngöremezsiniz.



'İMPARATOR' VE 'BEY' YAN YANA
Altınordu Kulübü'nün, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlediği uluslararası "İzmir Cup" turnuvasının açılış töreni dün yapıldı. Kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayan turnuvanın açılış törenine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgeler Sorumlusu Rasim Kara ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink katıldı. Açılış töreninin ardından sarı-kırmızılı takımın eski hocaları Terim ile Riekerink, sohbet ederken tesisleri gezerek çeşitli incelemelerde bulundular.


12 ülkeden 48 takımın mücadele edeceği turnuvada tam 354 müsabaka oynanacak.


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Riekerink ile samimi görüntüler verdi.

YALANCI HOLLANDA!
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Riekerink, Hollanda basınında çıkan, Galatasaray yönetiminin kendisine verilen sözleri yerine getirmediği yönündeki haberleri yalanladı ve "Galatasaray yönetimine sadece teşekkür edebilirim" dedi.
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