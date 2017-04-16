Biz yandık, siz de yanın!

L'Equipe Gazetesi, Lyon'un bilet satışını kontrol edememesinin yaşattığı organizasyon bozukluğunun raporda yer aldığını ve Fransız kulübünün iki ayrı suçtan daha cezasının artacağını yazdı. Stadyum içindedikkat çeken gazete, Lyon tribünlerinde yanan meşaleler ve Beşiktaş taraftarına yapılan saldırılara da analizinde yer verdi."Herkes sorumlu" manşeti altında Beşiktaş taraftarının alt katta yer alan O.Lyon taraftarının üzerine attığı meşaleler yüzünden tehdit altında kaldığına dikkat çeken L'Equipe,iddia ederek adeta UEFA'ya mesaj vermeye çalıştı. Fransızlar, UEFA'dan çıkacak olan cezanın rövanş maçından önce açıklanmayacağını ve olası cezaların yarı final ya da gelecek sezonu kapsayacağını da öne sürdü. Fransızlara göreGeçmiş örneklere bakıldığında stat içi olaylar yüzünden Lyon 2-3 maç seyircisiz oynama cezası da alabilir.2001 yılında PSG-G.Saray maçında PSG'li holiganlar Türk taraftarlara saldırmış, 56 kişi yaralanmış, Fransızların sahası 3 maç kapatılmış, Tahkim'de 2 maça düşmüştü.2004 yılında Roma-Dinamo Kiev maçında Roma taraftarlarının attıkları yabancı maddeler hakem Frisk'e isabet etmiş, Roma'nın sahası iki maç kapanmıştı.2006 yılında Nancy-Feyenoord maçında Hollandalı taraftarların tribün şiddeti, Feyenoord'un sahasının iki maç kapanmasına neden olmuştu.L'Equipe gazetesi, dün iki sayfasını ayırdığı haber analizde Olympique Lyon'un ikinci golünden sonra Fransız taraftarların sahaya girdiğini ve bu yüzden de Lyon'un başının belada olduğunu yazdı. Fransızlara göre, cezalar rövanş maçından sonra belli olacak.