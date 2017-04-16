Divan’da yüksek gerilim

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.4.2017
Divan’da yüksek gerilim

Beşiktaş Divan Kurulu seçimine mahkeme kararıyla giremeyen Yalçın Karadeniz, kürsüyü işgal etti. Salona polis gelince tansiyon iyice yükseldi. Tek aday olan Tevfik Yamantürk başkan seçildi

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli divan kurulu toplantısında, Yalçın Karadeniz, kürsüye çıkıp konuşma yapmak istedi. Ancak kulüp avukatları itiraz etti. Tüzük gereği kayyum heyetinin sadece 'seçim çağrısı' yapma yetkisinin olduğu kongreyi açma hakkının mevcut başkan olarak kendisinde olduğunu söyleyen Karadeniz, Ahmet Ürkmezgil ile tartıştı. Gerginlik, polislerin salona gelmesi ile doruğa ulaştı. Kısa bir konuşma yapılmasına izin verilen Karadeniz, kongreyi kapattığını belirterek salondan ayrıldı. Genel kurulda tek aday olan Tevfik Yamantürk, 933 oyun 875'ini alarak başkan seçilirken, Fikret Orman, "Buraya gelirken bir gazetede 'Türkiye'nin tek büyüğü Beşiktaş' diye yazıyordu. Paylaşamadığınız ne? Yönetmek istiyorsan kulüp başkanlığına aday olacaksın" sözleriyle Karadeniz'e tepki gösterdi.

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Divan’da yüksek gerilim
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