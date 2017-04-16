Kalabalık orta saha hızlı hücum

Derbi haftasına girilmesiyle birlikte Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri, yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, taktik analizleri tamamladı ve taktik ağırlıklı çalışmaların başlayacağı yarını beklemeye başladı. Fenerbahçe teknik heyeti, hafta boyunca 23 Nisan'daki Galatasaray maçı için hummalı bir video analiz çalışması yaptı.



TUDOR DÖNEMİ MERCEK ALTINDA

Çalışmaya, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un geldiği günden itibaren oynanan tüm maçların listesiyle başlandı. Tüm maçlar dakika dakika, pozisyon pozisyon incelendi. Bu incelemenin sonunda, teknik direktör Dick Advocaat'a sunulmak üzere bir analiz raporu hazırlandı ve cuma akşamüstü itibariyle Hollandalı teknik adamın masasına bırakıldı. Bu rapor, yarından itibaren futbolculara her gün yapılacak toplantılarla aktarılacak ve antrenman programı da bu doğrultuda derbiye göre şekillenecek. Çok detaylı olan raporun içinde yer alan maç stratejisi bölümü ise hayli ilginç. Rapora göre Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da tabiri caizse pusu kurup bekleyecek!



BASKI İKİNCİ BÖLGEDE OLACAK

Teknik adamların görüşüne göre Galatasaray'ın karşılaşmaya hangi dizilişle çıkacağı çok önemli değil. Üçlü ya da dörtlü savunma arasında üretkenlik anlamında pek bir fark bulunmuyor. Galatasaray'ın özellikle maça hızlı ve tempolu başlamasını engellemek için yapılacak hamle ise belli: Kesinlikle önde basılmayacak, rakip ikinci bölgenin başlangıcında karşılanacak.



KİLİT İKİLİ: SELÇUK-JOSUE

Selçuk ve Josue topla buluşamadığında, Galatasaray'ın organize olamadığını tespit eden sarı-lacivertliler, "Önde basmak, Selçuk ve Josue'nin topla rahat buluşmasına sebep olur. Onlara fırsat vermemeliyiz. Bu nedenle de baskı 2. bölgeden başlamalı" tespitinde bulundu. Maçın stratejisi ise "Asla risk yok"... Fenerbahçe hem deplasmanda hem de puan olarak önde olması nedeniyle beraberliği koz olarak görüyor. TT Arena'dan 3. olarak ayrılmak teknik ekibin ana hedefi... Bu nedenle risk alınmayacak bir oyun anlayışı ve hızlı hücumlarla sonuca gitme planı hazırlandı. Galatasaray risk alırsa, savunma zaafları değerlendirilip sonuca gidilecek.



LENS'E KRİTİK GÖREV

F.Bahçe'nin en önemli silahı olan Lens, G.Saray derbisi için de Advocaat'ın en çok güvendiği isim… TT Arena'da rakibini bekleyip hızlı hücumlarla çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin bu planında kritik görevi üstlenecek oyunculardan biri olan Hollandalı yıldız, hafta boyunca yapılacak çalışmalarda derbiye özel olarak hazırlanacak. Bu sezon takımın attığı 50 golün 13'üne (4 gol-9 asist) doğrudan katkı sağlayan Lens, gollerin yüzde 26'sına etki etmiş oldu.



TAKIM KORUMA ALTINDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, takımı fiziksel olarak iyi durumda gördüğü için geçtiğimiz hafta futbolcularını korumaya yönelik antrenmanlarla derbiye hazırladı. Hollandalı teknik adam, "Fiziksel olarak eksiği bulunan oyuncumuz yok. Bu nedenle dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık vermemiz gereksiz. Sakatlık riskini derbi öncesinde artırmak istemiyorum. Önleyici ve koruyucu idmanlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi ve bunu hafta boyunca uyguladı. Sarı-lacivertliler, derbi haftasına Fernandao ve Uygar'ın dışında sakatsız giriyor. İki gün iznin ardından yarın başlayacak idmanlarda ise taktik saha çalışmalarına ağırlık verilecek