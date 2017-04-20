derbisinin hakemi

Giriş Tarihi: 20.4.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 14:13
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçının hakemi açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 : Fırat Aydınus

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus
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