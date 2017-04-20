Kafa karıştıran 2 adam

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Dick Advocaat
, Galatasaray derbisine çıkaracağı ilk 11 için ince eleyip sık dokuyor. Hollandalı çalıştırıcı, forma vereceği 9 ismi yüzde 99 oranında belirledi. Pazar akşamı kaleyi, sarı-lacivertli forma ile derbilerde yenilgi yüzü görmeyen Volkan Demirel
koruyacak. Savunmanın göbeğinde
, sakatlığının maç saatine kadar geçmesi beklenen Kjaer ve Skrtel yer alırken, Hasan Ali solda görev yapacak. Orta alanda
Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper yer alacak. İleri üçlünün
sağında Lens, santrforda ise Van Persie olacak.
ŞENER'İN EN BÜYÜK ARTISI ORTALARI
F.bahçe'nin
sağ beki ve sol açığı konusunda ise belirsizlik yaşanıyor. Son 3 lig maçında 11'de görev yapan Van der Wiel'in, derbi öncesinde forması tehlikede. Advocaat'ın, Hollandalı sağ bekin ikili mücadelelerdeki istatistiğinden
memnun olmadığı öğrenildi. Yapılan Galatasaray analizlerinde, sarı-kırmızılı savunmanın yüksek toplarda hata oranının yüksek olması,
Şener'in şansını artırdı. Şener, hem hücuma daha fazla bindirmeyle destek vermesi, hem de ceza sahasına gönderilen yüksek toplardaki isabet oranıyla formaya yakın.
SOLDA İSTİKRAR YOK
Asıl
sürpriz sol kanatta yaşanabilir. Advocaat, sezon başından bu yana sağda Lens'i oynatırken, solda Sow, Volkan, Aatif arasında değişiklik yapıyordu.
Hollandalı hoca, Akhisar maçında burada Aatif'ı kullanmıştı. Advocaat'ın dün itibariyle sol kanat için 1 numaralı adayı Miroslav Stoch... Advocaat'ın Ümraniyespor'u 4-2 yendikleri hazırlık maçında oynadığı futbol ve antrenmanlardaki performansı nedeniyle
Stoch hakkındaki görüşlerinde olumlu yönde değişiklik olduğu kaydedildi.
2 AYLIK ÖZLEM BİTECEK Mİ!
Advocaat'ın
antrenmanlarda Stoch'la özel olarak ilgilenmesi, ona talimatlar vermesi, "Advocaat, Stoch'u Galatasaray maçına hazırlıyor"
yorumlarına neden oldu. Stoch'un bu performansını sürdürmesi halinde 19 Şubat'taki Kasımpaşa maçından tam 2 ay sonra
ilk 11'e derbi maçla dönmesi oldukça yüksek bir ihtimal.
18 MAÇ
5 GOL
4 ASİST