Yazarlar Beşiktaş-Lyon maçını yorumladı

Harika bir maç oldu. 120 dakika biz spor servisi olarak hop oturup, hop kalktık.. Tribünler de hiç oturmadı, hatta nefes alamadı desek yeri.Sonuca üzülsek de Beşiktaş'a bu sevinci bu heyecanı bize yaşattığı için teşekkür etmeliyiz.Golü kim atacak diye nefesler tutuldu. İlk maçta büyük bir hata yaparak Beşiktaş'ın yenilmesine neden olan kaleci Fabri, olağanüstü kurtarışlar yaptı..Hele ikinci uzatmada Ghezzal'in vurduğu topu çıkarışı… Bir de bu kurtarışlardan bir tanesini penaltılar sırasında yapabilse bu iş bitmişti.. Çok yaklaşmıştık.. Canımız yandı açıkçası.. Penaltı atışları sırasında ilk tur sonrası Tosiç ve Mitroviç'in yerine kimler penaltı atabilirdi diye sorası geliyor insanın..… Herhalde kimse atmak isteyince bu iki isim bu şansı kullandı. Şunu da kabul etmek gerekir ki karşıdaki takımın hücum kalitesi Avrupa devlerini dahi kıskandıracak seviyede. Beşiktaşlılar terinin son damlasına kadar harika bir savaş verdi ama karşıdadiyemeyeceğimiz, çok iyi top oynayan bir takım var.Şenol hoca da maçtan bir gün önce aynen şu sözleri söylüyordu,Gurur duy hocam, biz gerçekten duyuyoruz çünkü. Bu sene olmaz, öbür sene olur. Galatasaray 1999'da Athletic Bilbao'dan bir beraberlik koparamadığı için hem grup liderliğini, hem de Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. Aynı takım bize bir yıl sonra UEFA Kupası'nı getirdi. Şimdi üzülüyoruz, belki de seneye kupa gelecek.