10 numara hırs

Adanaspor ve Başakşehir maçlarında yedek soyunan Sneijder, F.Bahçe derbisinde Galatasaray'ın en önemli kozu olacak. Teknik Direktör Tudor'un kilolu bulduğu Hollandalı yıldız, referandum nedeniyle lige verilen arada kendisine sıkı bir diyet programı uygulayıp iki kilo eridi. Önce Sportif Direktör Cenk Ergün'le toplantı yapan Sneijder ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman'a derbide ilk 11'de olmak istediğini söyledi. Son olarak teknik direktör Tudor'la görüşüp formayı istedi.



LENS'İ ANLATTI

F.Bahçe kalecisi Volkan'ı daha önce 3 kez uzaktan avlayan Sneijder, iki haftadır tesislerde özel şut çalışması yaptı. Hollandalı yıldız, milli takımdan arkadaşı Lens'i, karşılıklı oynayacak Carole'e uzun uzun anlattı.



26 MAÇ

2 GOL

13 ASİST



İKİ STOPER KİM OLACAK?

4-2-3-1 dizilişine dönecek Tudor, Sneijder'in sağında Yasin, solunda Bruma, ileri uçta Podolski, sağ bekte Sabri, sol bekte Carole, ön liberoda Selçuk, yanında De Jong'u oynatacak. Tek soru işareti, iki stoperin kim olacağı... Son idmanda Ahmet Çalık as takımda oynadı. Semih-Chedjou- Hakan son forma için kapışıyor.



FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER

Fenerbahçe derbisi öncesinde barbekü partisiyle morallenen Galatasaray dünü de ayak tenisi oynayarak geçirdi. Tudor, oyuncuların derbi stresini azaltırken, fiziksel ağırlıklı çalışma yerine ayak tenisi oynanması takımı pozitif biçimde etkiledi. Bu akşam tesislerde son çalışmasını yapacak olan sarı-kırmızılılarda, derbi 11'i belirlenecek ve sarı-kırmızılılar Florya'da kampa girecek.