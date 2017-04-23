Talisca tehlikesi

Beşiktaş'ın iki yıllığına Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, ortaya koyduğu performansla Sosa'yı unuttururken, Avrupa kulüplerinin de gözdesi haline geldi. Bu noktada, siyah-beyazlılar için sıkıntı başladı. Çünkü yapılan anlaşma gereği, Benfica sezon sonunda önce Beşiktaş'a önermek koşuluyla Brezilyalı futbolcuyu başka bir kulübe satma hakkına sahip bulunuyor. Bu durum yönetimi düşündürse de 2 önemli faktör, Talisca'nın Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlama ihtimalini güçlendiriyor.



YÜKSEK BEDELİ RAHATLATIYOR

1-Benfica'nın 23 yaşındaki futbolcuya 25 milyon Euro değer biçmesi. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymesi halinde bu değere ancak ulaşacağı görüşünde.

2-Brezilyalı futbolcunun, Benfica'ya dönmek istemediğini açıklayarak, Beşiktaş yönetimine "Bonservisimi alın" demesi.