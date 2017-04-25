Aslan yokuş aşağı

G.Saray, teknik direktör Tudor yönetiminde serbest düşüşe geçti. Takım 8 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 13 kritik performans değerinin 8'inde Tudor döneminde ligde ilk 10'a bile girmeyi başaramadı. (Puan, Attığı Gol, Girdiği Gol Pozisyonu, Yediği Gol, Verdiği Gol Pozisyonu, Pozisyon Yeme Yüzdesi, İsabetli Şut, Şut, Şut Başarı Yüzdesi, Pas, İsabetli Pas, Orta, İsabetli Orta). En büyük düşüşler ise maç başına topladığı puan ve attığı isabetli şut değerlerinde yaşandı. İşte düşüşün rakamları:Riekerink yönetiminde 20 haftada 1,95 puan ortalaması olanTakımın maç başına attığı gol ortalaması 1.95'ten 1.38'e düşerken, girdiği gol pozisyonu ise 6.55'ten 4.38'e geriledi. Galatasaray, girdiği gol pozisyonunda ligde ilk sıradayken 11. sıraya kadar indi.G.Saray'ın zirvede olduğu ancak düşüş yaşadığı bir başka değer ise şut performansı. Sarı kırmızılı takım maç başına 14.45 olan şut ve 5.95 olan isabetli şut değerini 11.38 ve 4.25'e düşürürken, her iki değerde de zirvede olmasına rağmen Tudor döneminde şutta lig 8'incisi, isabetli şutta 11'incisi durumunda.