Tartışmasız lider

Süper Lig'in 28. haftasında Adanaspor'u 3-2 yenerek en yakın rakibi Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Beşiktaş, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, istatistiki verileriyle de göz kamaştırıyor. Siyah-beyazlı takım, pozisyonları gole çevirme, en çok topa sahip olma, isabetli şut ve isabetli pas gibi birçok değerde zirvede yer aldı. 8 istatistikte ligin en iyisi olan Kara Kartal, 2 istatistikte ise 'en iyi' unvanını üç rakibiyle paylaştı. Beşiktaş, gol krallığı yarışında Cenk Tosun, asist krallığı yarışında ise Ricardo Quaresma ile ilk sırayı elinde bulunduruyor.



İŞTE KARTAL'IN 'EN'LERİ

En çok kazanan takım.................................................. 19

En az mağlubiyet alan takım........................................ 2

En çok gol atan takım.................................................. 57

En az gol yiyen takım................................................... 25 (Başakşehir ve Trabzonspor ile birlikte)

En çok topa sahip olan takım...................................... %60

En çok şut çeken takım............................................... 424

İsabetli şutu en yüksek takım...................................... 164

Pozisyonları gole çevirme yüzdesi en yüksek takım... %34

İsabetli pas yüzdesi en yüksek takım.......................... %84 (Galatasaray ile birlikte)

En fazla korner kullanan takım..................................... 170

Gol kralı: Cenk Tosun................................................... 17

Asist kralı: Quaresma................................................... 11