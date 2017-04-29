Tablo sıkıntılı

Galatasaray Sportif A.Ş, 31 Mayıs 2016- 28 Şubat 2017'yi kapsayan 9 aylık periyotta 240 milyon TL zarar etti.Başkan Dursun Özbek mali tablo ile ilgili faturayı geçmiş yönetimlere ve özellikle Ünal Aysal'a kesse de rakamlar incelendiğinde Özbek döneminde finansal durumun daha kötüye gittiği ortaya çıkıyor.Başkan Dursun Özbek kur farkı ve faiz yüzünden borç sarmalından çıkamadıklarını söylüyor... Kur farkı ve faizi kapsayan finansman gideri Aysal dönemi 59 milyon TL iken, Özbek'in son 9 aylık periyodundaAyrıca Aysal bırakırken, 347 milyon TL olan banka borcuve Riva-Florya arazi için gelen 500 milyon TL'nin bankada kırdırılması sonucuGeçen sene ile kıyaslandığında gelirlerde (UEFA'dan gelen para, kombine- loca satışı, mağazacılık-forma) 150 milyon TL düşüş var.Kısacası Galatasaray hem ekonomik hem de sportif anlamda dibe vurmuş durumda.G.Saray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, 2018'de başkan adayı olacağını resmen açıkladı. A Spor'a konuşan Öztürk, "Alınan kötü sonuçlar hepimizi üzdü. İnsanlar Galatasaray'ın en iyi şekilde yönetilmesini istiyor. İstekleri kıramazdım... 2018'de adayıyım" dedi.A.Ş'deki zararı bir türlü engelleyemeyen Galatasaray yönetimi, SPK'da bedelli sermaye artırımına gideceğini duyurdu. Sarıkırmızılılar, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018'i kapsayan mali tablosunda Sportif A.Ş'de kara geçmek zorunda. Aksi bir sonuçta 5 yıl üst üste zarar edileceği için SPK, halka açık olan kulübün Sportif A.Ş'sine dışarıdan iki bağımsız üye atama hakkına sahip olacak ve bu ihtimal camiayı şimdiden huzursuz etmeye başladı