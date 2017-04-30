1907 ÜNİFEB'den anlamlı hareket

1907 Ünifeb (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) Fenerbahçe Spor Kulübü üç kurucu üyesinden birisi olan Necip Okaner'in İzmir'in Bornova İlçesinde bulunan Kokluca mezarlığındaki mezar yerinin yenilenmesi çalışmalarını üstlendi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 30 Nisan Pazar Günü saat 13.00'te yenilenen mezarı başında yapılan bir tören ile Fenerbahçe'nin kurucusu Necip Okaner anıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Ünifeb çelenklerinin kabir başına konulmasıyla başlayan anma töreni, 1907 Ünifeb Derneği adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Akkaya'nın topluluğa kısa bir konuşması ile devam etti. Akkaya yaptığı konuşmada "1907 Ünifeb olarak, Fenerbahçe tarihine sahip çıkacak çalışmalara devam edileceğini" vurguladı. Sonrasında 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu adına söz alan Rıfat Perahya, "1907 Ünifeb'in Fenerbahçe tarihi alanında yaptığı çalışmaların çok değerli olduğuna" değindi. Kabir ziyareti ve anma töreni okunan duaların ardından son buldu.