Galatasaray'da flaş Semih Kaya kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir karar alındı.

SEMİH KAYA KADRODA YOK

Teknik Direktör Igor Tudor'un savunma oyuncusu Semih Kaya'yı kadroya almadığı belirtildi. Semih Kaya'nın sakatlığı olduğu bilgisi geldi.

Galatasaray'ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.

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STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 29. haftasında Galatasaray, Bursaspor'a konuk olacak. 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de Bursa BB Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Serkan Tokat olacak.