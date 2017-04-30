Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Fenerbahçe ile küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor arasındaki maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Oldukça güzel bir havada oynananması beklenen Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili gelişmeleri Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Sktrel, Neustadter, Hasan Ali, Aatıf, Josef, Mehmet Topal, Alper, Lens, Sow

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fink, Ali Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin Yalçın, Petrucci, Nosa, Oğuzhan, Süleyman Koç, Kweuke

MOUSSA SOW GÖREVE

Ligde bugün Çaykur Rize'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibini devirerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Kaleci Volkan ve Van Persie'nin sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada, sakat Kjaer de forma giyemeyecek. Advocaat'ın en uçta formayı Aatif'a vermesi, Rize'de 5-1 kazanılan ilk maçta hat-trick yapan Sow'u da 11'e alması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart sınırında. Skrtel, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Stoch, Ozan ve Kjaer sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı olmayacak.