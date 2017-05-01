Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 14:22 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 14:29
Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta maçında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirip Beşiktaş maçı hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü devam edecek

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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
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