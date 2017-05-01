Şutu çok golü yok

Evinde oynadığı G.Birliği maçından golsüz eşitlikle ayrılan Trabzonspor, 24 şut atmasına rağmen topu bir türlü ağlara yuvarlayamadı. Çok sayıda pozisyonu harcayan ve kaleci Hopf'a karşı şansı tutmayan bordo- mavili takım, bu sezon 5 maçta 20 şut üstü atarken, 4'ünde gol bulamadı. Sadece Adanaspor ağlarına 90 dakikada attığı 22 şuttan 4 gol çıkarabilen ekip, bunun dışında Akhisar (27), Antalya (27), Gençlerbirliği (24), Alanya (22) maçlarında toplam 100 şut attı ancak gol atamadı. Ersun Yanal'ın ekibinin bu sezon gol atamadan kapattığı 11 maç incelendiğinde ise, bordo mavililerin 184 şut atıp 61 isabet bulduğu görülüyor. 67 kez de kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncular, bu maçlarda ortalama 339 isabetli pas yaparken, topa sahip olma yüzdesinde de %54,2'lik üstünlük sağladı.





Gençlerbirliği önünde 11 şutla 'sezonun bir maçta en çok şut atan oyuncusu' olan Rodallega buna rağmen fileleri sarsamamıştı.



