Aslan’ın aklı Lens’te

Fenerbahçe'nin sezon başında Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens, performansıyla herkesin gözdesi... Hollandalı yıldız, "Benim Türkiye'deki tercihim belli. Başka bir takımda oynamak istemiyorum" dese de sarılacivertli takımın ezeli rakipleri, Lens'i alarak hem güçlenmek hem de Fenerbahçe'nin elini zayıflatmak istiyor. UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle bitecek Lens için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in 18 milyon Euro'ya aldığı Lens'i 8-10 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için Sunderland ile sıkı bir pazarlığa hazırlanırken, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da Hollandalı oyuncuya teklif götürmeyi planlıyor. Lens'in menajeri ile kontakt kuracak olan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu oyuncuya yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar teklif edecek. İlk görüşmede rakam az bulunursa fiyatı artıracak. Bu arada Lens'i İtalyan ekipleri Napoli ve Roma da istiyor.



30 MAÇ

5 GOL

13 ASİST



YOĞUN TEDAVİ

Rize maçı sonrası stadı terlikle terk eden Lens'in bileğindeki ağrılar nedeniyle ayakkabı giyemeyecek durumda olduğu belirtildi. Dün idmana çıkmayan Hollandalı'nın, Beşiktaş derbisine yetişmesi için sağlık heyeti mesaiye başladı. Hasan Ali gibi dinlenmeye yönelik çalışmalar yapacak olan Lens'in Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.