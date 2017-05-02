Fenerbahçe'de son yılların en golcüsü Sow

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, sarı-lacivertlilere geldiği 2012 yılından bu yana takımın en golcü ismi oldu.

Fenerbahçe'nin geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini kaydeden Sow, sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri gösterdiği başarılı performansla dikkati üzerine çekiyor.

Sarı-lacivertli formayla 128 Süper Lig maçında boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 63 kez havalandırdı. Sow, bu performansıyla 0,49 gol ortalaması yakaladı.

Sow bu istatistiğiyle geldiği günden bu yana, takım arkadaşlığı yaptığı Alex de Souza, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Jose Fernandao, Luis Nani, Pierre Webo gibi önemli isimleri de geride bıraktı.

SOW'A EN YAKIN VAN PERSIE

Sow'un gol ortalamasına en çok yaklaşan isim Van Persie oldu.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de 52 Süper Lig maçında 23 gol attı. Tecrübeli futbolcu, forma giydiği maç başına 0,44 gol ortalamasıyla mücadele etti.

ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

Sow, Türkiye'ye geldiği 2011-2012 sezonundan itibaren Süper Lig'de ortalama gol sayısında, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'yı geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex, Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 33, 2012-2013'te ise sadece 5 maça çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Ekim 2013'te ayrılan Alex, Sow'un Fenerbahçe'de yer aldığı sezonlarda 38 lig maçında 14 gol attı. Bu dönemde maç başına 0,36 gol ortalaması yakalayan eski Brezilyalı futbolcu, Sow'un gerisinde kaldı.

DİĞER GOLCÜLER DE YAKALAYAMADI

Sow'un performansını Fenerbahçe'de son 6 sezonda forma giyen hücum oyuncuları Webo, Fernandao, Kuyt, Emenike ve Nani de yakalayamadı.

Fernandao, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada 17 golle 0,37 gol ortalamasına ulaşarak son 6 sezonda Sow ve Van Persie'den sonra en fazla gol ortalaması yakalayan 3. isim oldu.

Son 6 sezonda Webo 0,36, Emenike ve Nani 0,28, Kuyt 0,27 gol ortalamasıyla Fenerbahçe'ye katkı sağladı.

TAM SEZONLARINDA 10 GOLÜ GEÇİYOR

Sow, Fenerbahçe'de geçirdiği tam sezonların her birinde Süper Lig'de 10 golün üzerinde gol atmayı başarıyor.

Fenerbahçe'ye 2011-2012'nin devre arasında gelen Sow, yarım sezonda forma giydiği 12 lig maçında 7 gol attı. Sow, 2015-2016 sezonunun ilk 2 haftasında forma giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ehli'ye transfer oldu. Senegalli futbolcu bu 2 maçta ise sarı-lacivertli formayla 1 gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında on beşer, 2014-2015'te ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Senegalli forvet, devam eden sezonda ise 20 maçta 11 gol attı.

EN FAZLA GOL BEŞİKTAŞ'A

Sow, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de en fazla golü Beşiktaş'a attı.

Beşiktaş'a karşı 8 lig maçında forma giyen Sow, 8 defa siyah-beyazlı fileleri havalandırdı. Senegalli futbolcu, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de sadece bu sezon oynanan 0-0'lık maçta gol atamadı.

Tecrübeli futbolcu Beşiktaş dahil Süper Lig'de 20 takımın filelerini havalandırdı. Sow, Beşiktaş'a attığı 8 golün yanı sıra Çaykur Rizespor'a 7, Gaziantepspor'a 6, Antalyaspor'a 5, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Elazığspor'a dörder, Sivasspor'a 3, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Konyaspor ve Balıkesirspor'a ikişer, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor'a birer gol atmayı başardı.

SON 6 SEZONUN GOLCÜLERİ

Fenerbahçe'de son 6 sezonda Süper Lig'de 0,25'in üzerinde gol ortalaması yakalayan futbolcuların performans tablosu şöyle: