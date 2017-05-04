3 bin kombineye 30 bin talep

Bu sezon Vodafone Arena'daki maçlarda 32 bin kombine biletli taraftarı olan Beşiktaş
'ın, gelecek sezonun satışları için mevcut kart sahiplerine tanıdığı özel süre doldu. Bazı taraftarlar çeşitli nedenlerle hakkını kullanmayınca 3 bin kombine açığa çıktı.
Bu biletler için talep alan siyahbeyazlı kulübe, 30 bine yakın başvuru oldu. Taraftarın isteğini karşılayamayan yönetim, kombine sayısının 32 binden 36 bine çıkarılmasını tartışırken idareciler, "60 bin kişilik stadımız olsa, şu anda tüm biletleri satabilecek seviyedeyiz" yorumunu yaptı.
EN UCUZ BİLET 150 TL
Beşiktaşlı
taraftarlar, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine de yoğun ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, bugün 150 ila 110 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak biletler için kulübü telefon yağmuruna tuttu.
Vodafone Arena'da Avrupa maçlarındaki seyirci rekoru 39 bin 623 ile Lyon maçında, Süper Lig rekoru da 37 bin 396 kişi ile Galatasaray derbisinde kırıldı. Fenerbahçe karşılaşmasında bu rakamların üzerine çıkılması ve yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor.