Çılgın B planı!

Süper Lig'de son 4 haftadaki yenilmezlik serisini
Beşiktaş derbisinde
de sürdürmek isteyen
Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı...
Teknik direktör Dick Advocaat
tüm alternatifler üzerinde titiz bir
şekilde çalışıyor. Sarı kart cezalısı Mehmet Topal ile sakat olan Şener'in
yokluğunu
Neustadter ve Ozan'la doldurmayı
düşünen Advocaat, B planı da hazırladı.
Tecrübeli hoca, maça tek ön libero
ile başlayıp 4-1-4-1 dizilişiyle sahada olma
ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
ÖN LİBERODA JOSEF TEK BAŞINA
Bu
plana göre savunmanın önünde Josef de Souza tek ön libero olacak. Onun önünde sakatlığı geçmesi halinde Lens, Aatif, Alper, Sow
dörtlüsü bulunacak. En uçta ise Van Persie
görev alacak. Advocaat'ın bu planı antrenmanlarda deneyeceği, takım savunmasının arızaya uğramaması halinde bu dizilişle sahaya çıkabileceği ifade edildi.
49
F.Bahçe ile bu sezon 49 maça çıkan (29 lig, 10 kupa, 10 Avrupa) Advocaat derbi maçlarda yenilgi yüzü görmedi. G.Saray'ı 2 maçta yendi. Beşiktaş'la ligde berabere kalırken, kupada mağlup etti.