Çılgın B planı!

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017
Çılgın B planı!

Mehmet Topal ile Şener’in yokluğunu Neustadter-Ozan ikilisi ile dolduracak olan Hollandalı teknik adam, derbiye tek ön libero ile başlayıp 4-1-4-1 dizilişiyle sahada olma ihtimalini de değerlendiriyor

Süper Lig'de son 4 haftadaki yenilmezlik serisini Beşiktaş derbisinde de sürdürmek isteyen Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı... Teknik direktör tüm alternatifler üzerinde titiz bir şekilde çalışıyor. Sarı kart cezalısı Mehmet Topal ile sakat olan Şener'in yokluğunu Neustadter ve Ozan'la doldurmayı düşünen Advocaat, B planı da hazırladı. Tecrübeli hoca, maça tek ön libero ile başlayıp 4-1-4-1 dizilişiyle sahada olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

ÖN LİBERODA JOSEF TEK BAŞINA
Bu plana göre savunmanın önünde Josef de Souza tek ön libero olacak. Onun önünde sakatlığı geçmesi halinde Lens, Aatif, Alper, Sow dörtlüsü bulunacak. En uçta ise Van Persie görev alacak. Advocaat'ın bu planı antrenmanlarda deneyeceği, takım savunmasının arızaya uğramaması halinde bu dizilişle sahaya çıkabileceği ifade edildi.

49
F.Bahçe ile bu sezon 49 maça çıkan (29 lig, 10 kupa, 10 Avrupa) Advocaat derbi maçlarda yenilgi yüzü görmedi. G.Saray'ı 2 maçta yendi. Beşiktaş'la ligde berabere kalırken, kupada mağlup etti.

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Çılgın B planı!
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