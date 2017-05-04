Galatasaray'ın Avrupa bileti tehlikeye girince, futbol takımı ile yakından ilgilenen başkan Dursun Özbek
, 5-0'lık Bursaspor galibiyetine tribünde şahit oldu ve oyuncular tarafından"Uğurlu"
ilan edildi. Bursa'dan dönüşte sarı-kırmızılı futbolcuların Dursun Özbek'e, "Bize uğurlu geldin başkan, hep yanımızda ol"
dediği öğrenildi. Takımın bu talebi sonrası Başkan Özbek son beş haftada oynanacak bütün maçlara gitme kararı aldı.
CENK ERGÜN'E YENİ GÖREV
Başkan,
şimdiden iki hafta sonraki Gaziantepspor ve Mayıs ayının sonundaki Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına rezervasyon yaptırdı. Bu arada Özbek'in yeni sezonda Cenk Ergün'ü sportif direktörlüğe terfi ettireceği
ve futbol takımı ile birebir muhatap olacağı belirtildi.
BRUMA 2.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR
Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Bruma'nın, 1.2 milyon Euro'luk ücretinin 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmaması durumunda G.Saray'dan ayrılabileceği belirtildi. Yönetimin ise gelecek tekliflere göre hareket etme kararı aldığı ifade edildi. İngiliz kulüplerinin ilgilendiği Portekizli oyuncu için menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.
KASIMPAŞA'YA BURSASPOR 11'İ
Igor Tudor, Bursa'yı 5-0 yenen 11'i Kasımpaşa maçında da bozmayacak. 3'lü savunma macerasından tamamen vazgeçen Hırvat hocanın, yine 4-2- 3-1 dizilişiyle takımı sahaya sürmesi bekleniyor. G.Saray'ın muhtemel 11'i şöyle: Muslera- Sabri, Ahmet, Hakan, Carole- Selçuk, Tolga- Bruma, Sneijder, Yasin- Podolski.
AİDATLARDA SON GÜN 20 MAYIS
G.Sara y'da dernek tüzüğünün 20. Maddesi'ne göre 6 yıl aidat yatırmayan ve üst üste 8 genel kurula katılmayan üyeler ihraç edilebiliyor. Bu maddeden yola çıkarak FET Ö'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliği ile ilişkisi kesilirken, kayıtları silindi ve geri dönüş yolları tamamen kapatıldı. 2 bin 500'e yakın aidatını yatırmamış diğer üyelere ise tebligat yapıldı ve 20 Mayıs'a kadar süre tanındı.
TUDOR BİR İLKE İMZA ATTI
G.Saray'da Tudor'un göreve gelmesinden bu yana ilk kez yapılan bir antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Futbolcuların keyifli ve bir o kadar da hırslı oldukları gözlenirken, Hırvat hoca, çift kale maçta yenilen takıma şınav çekme cezası verdi.