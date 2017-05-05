İki mevki bir uysal

Beşiktaş
'ta Fenerbahçe derbisi öncesi en önemli sıkıntı Atiba'nın sakatlığı. Dün koşu çalışması yapan ve bugünkü idmanda takım çalışmasına katılıp denenmesi beklenen
Kanadalı yıldız, oynayamazsa ön liberoda yerine Necip Uysal
görev yapacak. Necip, Atiba'nın iyileşmesi durumunda ise cezalı Tosic'in yerine stoper mevkiinde Marcelo ile birlikte forma giyecek.
TOLGAY ARSLAN KORKUTTU
BU
arada ayak bileğinde ağrılar olan Tolgay Arslan, teknik heyetin yüreğini ağzına getirdi. Ancak yıldız futbolcu için siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibinden iyi haber geldi.
Tolgay'ın bileğindeki ağrıların Fenerbahçe maçına olumsuz yansıyacak kadar ciddi olmadığı belirtildi. Tedavisi devam eden Tolgay'ın teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabileceği belirtildi.
'EKSTRA PRİM İSTEMİYORUZ'
Beşiktaşlı yöneticiler, F.Bahçe maçı öncesi, 50 bin TL olan derbi primlerini iki katına çıkarma kararı aldı. Karar futbolculara da iletildi. Ancak takım adına konuşan kaptanlar Oğuzhan ve Necip, "Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. F.Bahçe'yi yenmek için ekstra prime gerek yok. Gerekirse standart primi de ödemeyin" dediler. Futbolcuların bu tavrı siyah-beyazlı yönetimi çok memnun etti. Başkan Orman ve ekibinin, sonuca göre yine de sürpriz yapabileceği belirtildi.
KARA KARTAL'A KAMERUNLU KANAT
Beşiktaş'ın Schalke ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek Kamerunlu kanat oyuncusu Maxim Choupo Moting ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki oyuncunun menajerini Lyon ile İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasına davet eden siyahbeyazlı yönetimin, ilk pazarlığı yaptığı ve yanıt beklediği gelen haberler arasında.