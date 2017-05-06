Advocaat’tan 4 önemli emir

Van Persie'ye özel görev vermeyi planlayan Advocaat Alper-Josef ikilisi ile rakibe sürpriz hazırlığında



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Vodafone Arena'da yarın oynanacak zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde stratejisini belirledi ve futbolcularına aktardı. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine aktarmak için hazırladığı raporda dört önemli madde dikkat çekiyor. İşte Hollandalı çalıştırıcının derbi için yazdığı reçete:



1-EĞER KONTRA YERSEK YANARIZ

Beşiktaş'ın en etkili hücum bölgesi kanatları. Babel ve Quaresma boş alan bulduğunda çok etkili oluyor. Onlara bu fırsatı vermemek için savunmada asla az adamla yakalanmamalıyız. Kontratak yersek, rakibin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.



2-ATİBA VE OĞUZHAN'A BASKI YAPIN

Oyunu büyük ihtimalle sahada olacak Atiba ve Oğuzhan üzerinden kuracaklar. Bu iki oyuncu top alamazsa zorlanıyorlar. Orta alanda bu ikili ne kadar az topla buluşursa, rakibin hata oranı artacak. Orta sahada daha dinamik olmalı ve rakip oyuncuların rahat top almasını engellemeliyiz.



3-VAN PERSİE NEFES ALDIRACAK

Rakip Beşiktaş, stadında taraftarını da arkasına alıp önde baskı kuracak. Bu noktada Robin van Persie'ye önemli görev düşüyor. Zaman zaman orta alana kadar gelip top alarak takımın rahat nefes almasını sağlamalı. Onun top dağıtımı baskıyı dağıtmaya yardımcı olur.



4-CEZA SAHASINA SÜRPRİZ İSİM

Derbide en önemli silahımız hızlı hücumlar olacak. Bu noktada mutlaka orta alandan sürpriz isimler ceza sahasına girmeli. Alper Potuk ve Josef de Souza'yı bu iş için kullanacağız. Beşiktaş geriden gelen sürpriz oyuncuları savunma konusunda sıkıntı yaşıyor, bu durumu kullanarak derbiyi kazanabiliriz.



Jeremain Lens derbide sahada

Fenerbahçe'de durumu kritik olan isimlerden Jeremain Lens, dün yapılan kontrollerinin ardından takımla antrenmana çıktı. Hollandalı oyuncunun bileğindeki şişliğin azaldığı, derbiye kadar daha iyi duruma gelerek sahada olacağı bildirildi. Sakatlığını atlatan Kjaer de takımla çalıştı.



Volkan Demirel takımda kalacak

KANAR YA'DA sözleşmesi bitecek Volkan Demirel'in geleceği ile ilgili menajeri Erdinç Şehit'ten açıklama geldi. 2002'den bu yana sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli file bekçisi için yönetimle görüşmediklerini belirten Şehit, "Ancak Volkan Demirel takımda kalacak. Konuyla ilgili sıkıntımız yok" dedi.



İddaa'da derbi oranları değişti!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için belirlenen iddaa oranları değişti. İddaa'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın galibiyet oranının 1,85'ten 1,60'a düşürüldüğü belirtildi. Beraberlik oranı 3,10'dan 3,30'a çıkarılırken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 3,30'dan 3,60'a yükseltildi.