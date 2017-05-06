Maden kanatlarda

Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi kenarlardan yapılacak bindirmelerle yıkacak



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbideki oyun stratejisi yavaş yavaş şekilleniyor… Kanatları Fenerbahçe'nin en zayıf noktası olarak gören tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından kenarlardan yapılacak bindirmelerle sonuca gitmelerini istedi. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal'ın yokluğunu da avantaj olarak değerlendiren Şenol Güneş, ara paslar ve baskı ile orta sahadaki hakimiyeti ele almaları gerektiğini belirtti. Şenol Güneş ayrıca Fenerbahçe'ye Vodafone Arena'da 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri karşılaşmada yaşananları hatırlatarak, "Siz iyi bir takımsınız, soğukkanlı olun. Tahriklere kapılmayın ve polemiğe girmeyin" dedi.



GÜNEŞ, KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Teknik direktörlük kariyerinde bir sezonda en fazla 53 maça çıkan Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Bu sezon 49 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın başında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, 5 maça daha çıkması durumunda kariyerinde yeni bir rekora imza atacak. Şenol Güneş, bu sezon 49 maçta 28 galibiyet, 15 beraberlik ve 6 yenilgi ile Beşiktaş'ı Süper Lig'de liderliğe taşırken, Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final oynattı.