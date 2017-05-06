Oğul Lucescu tarih verdi!

Her transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Mircea Lucescu hakkında ortaya atılan son iddia, taraftarı heyecanlandırdı. Shakhtar Donetsk'ten sonra Zenit'te aynı başarıyı gösteremeyen Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan ile birlikte sarı-kırmızılı takıma geleceği, Luce'nin CEO olarak futbolun başına geçeceği, Razvan'ın ise teknik direktör olacağı yazıldı. SABAH bu iddiayı Yunan ekibi Xanthi'nin teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu'ya sordu, işte cevabı: "Babamla birlikte çalışma ihtimalimiz üzerine hiç konuşmadık. Babam, Zenit'in hocası ve kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi var. Benim Xanthi ile olan sözleşmem ise sezon sonunda bitiyor. Kendimle ilgili kararı 10 gün içinde vereceğim."