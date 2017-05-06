Rota Bulgaristan

Trabzonspor
yönetim kurulu transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Hafta içerisinde Rusya'ya çıkartma yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal'dan
oluşan transfer komitesinin yeni hedefi de belli oldu. Rusya'da Serdar Taşçı, Zoran Tosic, Bibras Natcho ve Ivelin Popov'u takip eden bordo-mavili kurmayların önümüzdeki günlerde Bulgaristan'a gideceği öğrenildi.
FİYAT YOKLAMASI YAPILACAK
Bulgaristan'ın
PFK Ludogorets Razgrad takımında forma giyen Claudiu Keseru ve Jonathan Cafu
'yla ilgilenen bordomavililer, bu oyuncular için fiyat yoklaması yapacak. Bu sezon Ludogorets takımında 41 maçta 26 gol atan Romanyalı forvet oyuncusu Keseru
ile 40 maçta 14 gol, 9 asistlik performans sergileyen sağ kanat Cafu
için bordomavililerin, resmi olarak girişimlerde bulunması da bekleniyor.
25 yaşında ve 1.75 cm. boyundaki Cafu forvet ve sağ kanatta oynuyor
HERKESİN DERDİ BAŞKA
Trabzonspor;
Avrupa kupalarına katılma, Kayserispor ise küme düşme hattından uzaklaşma düşüncesiyle bugün sahaya çıkacak. Bordo-mavililerde eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.