Yanal'ın kararı Rodallega'yı çıldırttı!

Spor Toto Süper 30. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor'da, Rodallega - Yanal krizi patlak verdi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 1 de gol kaydeden Hugo Rodallega, 64. dakikada Ersun Yanal tarafından oyundan alındı. Değişiklik tabelesında numarasını gördükten sonra adeta çılgına dönen Kolombiyalı yıldız, ağır adımlar eşliğinde söylenerek oyunu terk etti. Saha kenarında bulunan Ersun Yanal'la hiçbir şekilde göz teması kurmayan Rodallega, yedek kulübesine eliyle sert bir şekilde vurduktan sonra yerine oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, mücadele 2-2 devam ederken ve Trabzonspor'un gole ihtiyacı varken Rodallega'yı çıkarması, stadyumda bulunan bazı bordo mavili taraftarların da tepkisini çekti. Trabzonspor yönetiminin ve teknik heyetinin, 31 yaşındaki futbolcunun bu davranışı hakkında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.