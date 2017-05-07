Derbi kralı Fenerbahçe

Vodafone Arena'da son dakikada attığı golle 1 puan alan Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Advocaat'ın ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş ile bu sezon toplamda 5 kez karşılaşırken 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenip Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda da rakiplerine aynı tarifeyi uyguladı.



SON DAKİKADA GELEN PUANLAR

Galatasaray deplasmanında Josef de Souza'nın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da beraberliği uzatma dakikalarında kurtardı. Kjaer'in uzatma dakikalarında içeriye doldurduğu topta Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, siyah-beyazlı rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.