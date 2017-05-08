Galatasaraylılar, Özbek ile gülmeyi unuttu

Galatasaray Futbol Takımı, kulüp başkanı Dursun Özbek yönetiminde son iki sezonda adeta kabus yaşıyor.

Son iki sezonda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Özbek yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde, eski başarılı günlerinin oldukça uzağında kaldı.

Dursun Özbek idaresindeki ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışında erken havlu attı.

Sarı-kırmızılı ekip, 30. haftası sona eren Süper Lig'de 65 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'ın 13 puan uzağında 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 30. haftada alınan sonuçlarla matematiksel olarak da şampiyonluk şansını kaybetti.

LİGDEKİ 64 MAÇIN 29'UNU KAZANDI

Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlığı süresinde Süper Lig'deki çıktığı maçların sadece 29'unda galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede ligde oynadığı 64 karşılaşmadan 29 galibiyetin yanı sıra 16 beraberlik ve 19 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 125 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 85 gole engel olamadı.

KALESİ DÜŞTÜ

Galatasaray, Özbek döneminde maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'da çok sayıda mağlubiyet yaşadı.

Özbek'ten önceki 4 sezonda sahasında 7 maç kaybeden Galatasaray, son iki sezonda ise evinde 8 kez rakiplerine boyun eğdi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ikişer, 2014-2015 sezonunda ise bir kez rakiplerine mağlup olmuştu.

Özbek idaresinde geçen sezon sahasında iki maç yitiren Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde rekor sayıda (6) yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezonki 10 yenilgisinin 6'sını sahasında yaşaması da dikkati çekti.

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Dursun Özbek yönetimindeki iki sezonda derbilerde galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Fenerbahçe ile yaptığı 4 lig maçının ikisini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı.

Galatasaray, son iki sezonda Beşiktaş ile oynadığı 4 lig maçında ise 3 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

ÜÇ KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Dursun Özbek, iki sezonluk başkanlığı döneminde 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Özbek yönetimindeki Galatasaray, geçen sezona başladığı ve bir önceki sezon takıma 20. şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk yarı bitmeden yollarını ayırdı.

Hamzaoğlu'nun yerine getirilen Mustafa Denizli ile de istediğini bulamayan sarı-kırmızılı takım, sezon tamamlanmadan tecrübeli teknik adamı da gönderdi.

Galatasaray, geçen sezonun son bölümünde takımın başına geçen altyapı antrenörü Jan Olde Riekerink yönetiminde bu sezona başladı.

Hollandalı teknik adamla sezona iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidildi ve 21. haftada takımın başına Igor Tudor getirildi.

Galatasaray, Özbek dönemindeki dördüncü teknik direktör olan Igor Tudor döneminde de istediği başarılardan uzak kaldı.

TRANSFERLERDEN VERİM ALINAMADI

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde renklerine kattığı futbolculardan istenilen verimi alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede kadrosuna dahil ettiği 20 futbolcunun çok azından yararlanabildi.

Galatasaray, Dursun Özbek'in ilk sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes transferleri yapıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralk), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.

Bu futbolculardan Grosskreutz transferinin UEFA'ya geç bildirilmesinden dolayı, Sigthorsson da sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymeden takımdan ayrıldı.

Fazla süre almayan Jose Rodriguez, Jem Paul Karacan ve Bilal Kısa ile yollar ayrılırken, Donk ve Emrah Başsan ise kiralık olarak başka takımlara gönderildi.

Cenk Gönen, Cavanda, Linnes, De Jong, Josue de teknik direktörler tarafından pek tercih edilmezken, sakatlık problemi olan Serdar Aziz ise sadece 6 maçta görev yapabildi.

Galatasaray'ın bu dönemde transfer ettiği futbolculardan en fazla şansı Podolski, Carole ve Eren Derdiyok buldu.