Takım kaybetti Tudor kazandı

Kasımpaşa yenilgisi sonrası, ''Beni sabote ediyorlar'' diyerek, görevi bırakma noktasına gelen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'u, başkanlığı döneminde soyunma odasına ilk kez inen Dursun Özbek sakinleştirdi. Tudor gibi futbolcuları bu kötü gidişatın sorumlusu gören Özbek takımla yaptığı toplantıda sert ifadeler kullandı. Sabrı tükenen Özbek, "" sözleriyle Tudor'dan yana tavır aldı. Basın toplantısında, "Galatasaray'ın sıkıntı hoca sıkıntısı değil'' diyen Tudor, bir anlamda Kasımpaşa maçının galibi oldu.Sezon sonu Tottenham'a gideceği konuşulan Bruma'nın Kasımpaşa maçında Tudor ile yaşadığı gerilim, gündeme oturdu. Hocanın, "Çizgide oyna" uyarısına, aldırış etmeyen Portekizli, 18. dakikada oyundan alınmıştı. Başkan Özbek, hocasına saygısızlık yaptığı iddia edilen oyuncuya her türlü cezanın verilebileceğini Tudor'a iletirken, Hırvat teknik adam, Bruma'nın gerekli dersi aldığını söyledi.Tudor'un "Çizgide oyna" uyarısına Bruma 'Çok konuşuyorsun' karşılığını verdi.Hırvat teknik adam da Portekizli genç oyuncuyu 18. dakikada oyundan alıp kulübeye oturttu.