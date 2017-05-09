Talisca PFDK'ya sevk edildi

Giriş Tarihi: 9.5.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 14:14
Talisca PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
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Talisca PFDK'ya sevk edildi
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