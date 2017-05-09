Uzatma kralı!

Fenerbahçe; "Ben bitti demeden bitmez"
kuralını devreye
soktu… Sarı-lacivertliler; Süper Lig'deki son 4 maçından üçünde
uzatmalarda
bulduğu gollerle sevindi. Galatasaray'ı uzatmaların ilk dakikasında attığı golle 1-0
yenen
Kanarya, Çaykur Rizespor'u da uzatmalarda 2-1 mağlup edip,
3
puanın sahibi oldu. Beşiktaş karşısında ise dakikalar 90+4'ü gösterip
'F.Bahçe kaybetti' denildiği anda
beraberliği kurtardı. Fenerbahçe bu
sezon uzatma dakikalarında tam 7 gol atarak
bu alanda zirvenin
sahibi oldu.
BİR GOL GERİSİNDE
Avrupa'da ise uzatmalarda 8 gol bulan Arsenal'in ardından ikinci sırada
yer alıyor. Kanarya, 30 haftada maç başına ortalama 3,9 dakika uzatma oynadı.
Maç başına çalınan uzatma dakikalarında ligde Adanaspor'un arkasından ikinci sırada
gelen Fenerbahçe'de bu tablo uzatma tabelası kalkmadan öncesindeki skorlar incelendiğinde ise ilginç bir hal almakta.
ÖNDEYKEN 3 DAKİKA
Dick Advocaat'ın ekibinin 90 dakikanın sonunda önde götürdüğü maçlarda ortalama 3 dakika uzatma oynanırken
, berabere veya geride giden maçlarda bu değer 4,58 dakikaya çıkmakta.
Takım önde giden maçlarda
oynadığı uzatma süresi ile ligin
en az uzatma oynayanı olurken,
puan kaybı durumunda oynadığı
uzatma süresi ise en uzunu.