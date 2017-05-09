Uzatma kralı!

Fenerbahçe;kuralını devreyesoktu… Sarı-lacivertliler;uzatmalardabulduğu gollerle sevindi.yenenKanarya,puanın sahibi oldu.'F.Bahçe kaybetti' denildiği andaberaberliği kurtardı. Fenerbahçe busezonbu alanda zirveninsahibi oldu.Avrupa'da ise uzatmalardayer alıyor. Kanarya,Maç başına çalınan uzatma dakikalarındagelen Fenerbahçe'de bu tablo uzatma tabelası kalkmadan öncesindeki skorlar incelendiğinde ise ilginç bir hal almakta.Dick Advocaat'ın ekibininTakım önde giden maçlardaoynadığı uzatma süresi ile liginen az uzatma oynayanı olurken,puan kaybı durumunda oynadığıuzatma süresi ise en uzunu.