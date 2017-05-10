Hakemi bırak şampiyonluğa bak

Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları derbinin ardından, pazartesi günü Vodafone Arena'daki kulüp binasında yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapan Beşiktaşlı yöneticiler, ligin kalan son 4 haftasında izlenecek yol haritasını belirledi. İşte toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:



Sadece avantaj kaybettik

"3-1 yitirilen Başakşehir maçında kötü oynayan, mücadele etmeyen bir takım vardı. Fenerbahçe maçında ise tam tersiydi. Eksik olan tek şey goldü. Son anda yenilen golle gelen beraberlik büyük bir şanssızlık. 2 maçta 5 puanlık büyük bir avantajı kaybettik ama şampiyonluğu değil."



Motive olmak zorundayız

"Net penaltımız verilmedi. 90+3'te Oğuzhan rakip ceza sahasına girerken, Lens tarafından düşürüldü, hakem Fırat Aydınus gözünü yumdu. Top döndü, kalemizde gol oldu. Emenike, bu pozisyonda Fabri'ye açık faul yapıyor. Bu iki hakem hatası olmasıydı, kazanırdık. Ancak maç geride kaldı. Hakem üzerinden gitmenin Beşiktaş'a faydası yok. Takımın motivasyonunu bozmayalım."



İpler hâlâ bizim elimizde

"Dört maçı kazan, şampiyon ol. Her şey bizim elimizde. Oyunculara bu hava verilmeli. Geçen yıl da son süreç stresli geçti. Yine şampiyon olacağız. Bunu hem kendimize hem de rakiplere iyi anlatmalıyız."



İki taraf da memnun değil

1-1 biten karşılaşmanın ardından hakem Fırat Aydınus'a büyük tepki vardı. Hem Beşiktaşlı hem de Fenerbahçeli taraftarlar, Aydınus'u kararları nedeniyle eleştirdi.