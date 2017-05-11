Fikret Orman'dan Fenerbahçe'yle ilgili flaş sözler

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışına katılan Başkan Fikret Orman, açılışın ardından burada basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Hafta sonu oynanan ve 1-1'lik eşitlikle biten Fenerbahçe maçında, Volkan Demirel ile Talisca arasında yaşanan gerginlik ve ardından Brezilyalı oyuncunun PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili Orman, şöyle konuştu:



"Taş kuşa değil, kuş taşa çarptı. Derbide çok beğenilen bir futbol ortaya koyduk. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir'in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız."



"RAKİP BU ZİHNİYETLE GELMİŞ"



Talisca konusunda da detaylı konuşan Fikret Orman, "Savunmamızı yaptık. Talisca için çok fazla ceza beklemiyorum çünkü inanılmaz derecede bir tahrik var. Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Talisca'ya zaten biz ceza vereceğiz. Sen oyuncuya ana avrat küfredeceksin, iteceksin, sonra akıcı görüntü yok diye disipline sevk edilmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur? Rakip bu zihniyetle gelmiş, Başakşehir'in lehine sonuç aldık falan diyorlar. Talisca tahrik edildi ama hareketi doğru değil, ceza vereceğiz" açıklamalarında bulundu.