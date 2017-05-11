PDFK, Talisca'nın cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'ya 1 maç men cezası verdi.

PFDK kararlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.05.2017 tarih ve 79 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 115,116, GÜNEY ALT 120,121, KUZEY ALT 108,109 KUZEY ÜST 408,409, DOĞU ÜST 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.05.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrasında flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanamamasından ve teknik sorumlunun geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, teknik sorumlunun basın toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AntalyaSPOR A.Ş.'nin, 05.05.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST A,B,C,D MARATON ALT A,B,C,D, KAPALI KUZEY ÜST A,B,C,D, KAPALI KUZEY ALT A,B,C,D, KAPALI GÜNEY ÜST F,G,H, KAPALI GÜNEY ALT F, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BOLUSPOR Kulübünün, 07.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 07.05.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST D,E,F MARATON ALT C,D, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SİVAS BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu HALUK TÜRKERİ'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü SONER ERDURMUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakasında MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübü kaleci antrenörü KERİM VOLKAN KİLİMCİ'nin, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BAYRAMPAŞA Kulübü antrenörü MEHMET KALEMCİ'nin, 08.05.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİSPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ALTAY Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY - ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN EROL'un, 08.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY - ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig Play Off Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ'ın, rakip takım doktoruna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.