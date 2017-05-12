Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde en önemli transfer hamlesi Shakhtar Donetsk'ten Taison...
Sarı-lacivertliler, bu oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır... Peki transferin perde arkasında neler yaşanıyor? İşte SABAH farkıyla tüm detaylar:
Ukrayna ekibi, 2013 Ocak ayında 20 milyon dolara Metalist'ten transfer ettiği
Brezilyalı yıldıza, 5 yıllık sözleşme yapıp yılda 2 milyon dolar
ödediği için bedelsiz gitmesini istemiyor. Fenerbahçe, bu oyuncu için Shakhtar'ın kapısını çalıp, 6 aylık bonservisi için ne kadar istendiğini sordu.
Ukrayna'dan gelen, "15 milyon Euro" yanıtı yönetimi adeta şok etti... Fenerbahçe teşekkür edip konuyu kapattı ancak Taison
'a da "Bonservisini alıp gelirsen seninle anlaşırız"
mesajını verdi.
HAZİRAN'I BEKLEMEK ŞART!
Shakhtar kulübünün içinde şu anda takımın önemli isimleri Taison ve Marlon'un yıllık ücret nedeniyle kazan kaldırmaları bir numaralı gündem maddesi...
Taison ve Marlon yılda 2 milyon dolar kazanırken, bir diğer Brezilyalı Bernard'ın yılda 4 milyon dolar alması
, takımın içine dinamiti koymuş durumda. Taison, "Ya bonservisimi bedelsiz verin ya da Ocak ayına kadar bekleyip bedava ayrılırım"
restini çekti. Shakhtar büyük bir sürpriz yapıp Taison'a yıllık 4 milyon dolar
önermezse, oyuncu ya Haziran ya da Ocak ayında serbest kalacak. Taison serbest kaldığı anda Fenerbahçe transferde en güçlü aday.
?Kariyeri boyunca 301 maçta forma giyen Taison Barcellos Fereda; 65 gol attı. 40 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, 2012-13 sezonunda transfer olduğu Shakhtar'da 160 maçta görev yaptı. 28 gol attı, 10 gole de asistle katkı verdi.
Konoplyanka'dan kötü haber!
F.Bahçe'nin yeni sezon için anlaştığı iddia edilen Yevhen Konoplyanka için Schalke 04 CEO'su Christian Heidel'den açıklama geldi. Heidel, Ukraynalı oyuncu ile devam edeceklerini söyledi.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe yeni sezonda nasıl bir transfer politikası uygulamalı?
8 numara ve santrfor şart!
Defans hariç, tüm bölgelerde
takviyeye ihtiyaçları var. Takım korunsa bile her şeyden önce bir "8" numara
almak zorundalar. Oyunu iki taraflı oynayıp, takımın pas yüzdesine katkıda bulunacak, zeki bir orta saha
olmazsa olmazları… Ama bunu para verip yapamayacaklar. Dolayısıyla elinde bonservisi olan oyunculara gidecekler veya kiralık arayışına gireceklerdir. Bu da takımı ile problemli olan veya yaşı geçmiş oyuncu demek… Aslında beklentileri yükseltmeden, Aykut Kocaman aklıyla bir teknik direktör takımı oluşturup
, onu geliştirmek en mantıklı iş… Bu kadar borç içindeyken parasını ödemekte sorunlar yaşayacağın oyunculardan verim alamazsın. Kısa yoldan gidersek, Mehmet Ekici haricinde iki orta saha, bir santrfor ve Lens de giderse iki açık oyuncusu almak zorundalar… 8 numara ve santrfor, mecburiyet…