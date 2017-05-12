Coentrao-Negredo-Ben Arfa ne paket ama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferde tam yetki verdiği sportif direktör Cenk Ergün'ün Avrupa turunda üç isim ön plana çıktı. Özbek'in talimatıyla harekete geçen Ergün bu hafta İspanya, Fransa ve son olarak İngiltere'de mesaideydi. Cenk Ergün, Fabio Coentrao, Hatem Ben Arfa ve Alvaro Negredo için görüşmelerde bulundu. İşte detaylar...



COENTRAO: Real Madrid'de bu sezon sadece 6 maça çıkan Portekizli sol beki menajerler G.Saray'a önerdi. 29 yaşındaki Coentrao yüksek maliyeti nedeniyle kiralık olarak gündemde.



BEN ARFA: PSG'de kulübeden çıkamayan Fransız yıldız, G.Saray'daki geleceği belirsiz olan Sneijder'e alternatif olarak görülüyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu ligde sadece 629 dakika şans bulabildi.



NEGREDO: Valencia'nın Middlesbrough'a kiraladığı 31 yaşındaki Negredo, 10 gol atmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı. Podolski'nin yerine forvet arayan sarı-kırmızılılar, İspanyol golcü için şartlarını zorlayacak.



Fabio Coentrao

6 Maç 3 İlk 11 1 Asist

Real Madrid'e vatandaşı Jose Mourinho döneminde transfer olan Portekizli sol bek, İspanyol devinde her zaman Marcelo'nun gölgesinde kaldı. Benfica'da çıkış yaptığı dönemde Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Coentrao, kolay sakatlanması yüzünden Madrid ekibinde gözden düştü. Geçen sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren Coentrao bu sezon İspanya'da Zinedine Zidane'den formayı sadece 6 kez kapabildi. Coentrao son olarak Real Madrid'in geçen hafta Granada deplasmanında 4-0 kazandığı karşılaşmada forma giydi.



Alvaro Negredo

37 Maç 33 İlk 11 10 Gol 5 Asist

İspanyol futbolunun son 10 yıldaki en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Negredo, 4 sezon Sevilla'da forma giydikten sonra 30 milyon Euro karşılığında gittiği Manchester City'de ideal 11'in santrforu olmayı başaramadı. 3 yıl önce Valencia'ya dönen ve düşüşe geçen Negredo bu sezon Ada'da Middlesbrough forması giydi.



Hatem Ben Arfa

32 Maç 10 İlk 11 4 Gol 2 Asist

Sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nice ile biten sözleşmesinin ardından Fransa şampiyonu Paris Saint Germain'e gitmeyi tercih eden Hatem Ben Arfa, sürekli forma giyme hayalini burada da gerçekleştiremedi. PSG'de bu sezon beklenen kadro yapılanması sonrasında Ben Arfa'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.