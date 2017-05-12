Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçın 28'ini Fenerbahçe, 6'sını Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18'ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2010-2011 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 1

2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0