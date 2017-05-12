Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 12:00
Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda

Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 28, kırmızı-beyazlılar 6 galibiyet aldı. Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 20 karşılaşmadan 18'ini kazandı, sadece bir maçta yenildi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçın 28'ini Fenerbahçe, 6'sını Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18'ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ------------------------------ --------

2010-2011 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 1

2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

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Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda
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