Londra'da zirvesi! ...

Giriş Tarihi: 12.5.2017 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 17:04
Londra'da transfer zirvesi! Fenerbahçe...

Nijeryalı Oghenekaro Etobo'nun menajeri, genç oyuncu için 'den teklif aldıklarını duyurdu.

Portekiz'in Feirense takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etobo'nun, Fenerbahçe'den teklif aldığı açıklandı.

Oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, Etobo'nun sözleşmesinin gelecek sezon biteceği ve henüz yeni teklif almadıkları söylenirken, "Fenerbahçe'den bir teklif geldi. Ancak sadece onlar değil. Almanya ve İngiltere'den de teklifler var." dedi.

LONDRA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Öte yandan İngiltere'den edinilen bilgiye göre Fenerbahçeli yöneticilerin Londra'daki Crowne Plaza Hotel'de Etobo ve avukatları ile bir araya geldiği, burada da le ilgili görüşmeler yapıldığı belirtildi.

1995 doğumlu Nijeryalı futbolcu orta sahanın merkezinde, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Londra'da transfer zirvesi! Fenerbahçe...
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