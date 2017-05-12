Londra'da transfer zirvesi! Fenerbahçe...

Portekiz'in Feirense takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etobo'nun, Fenerbahçe'den teklif aldığı açıklandı.

Oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, Etobo'nun sözleşmesinin gelecek sezon biteceği ve henüz yeni teklif almadıkları söylenirken, "Fenerbahçe'den bir teklif geldi. Ancak sadece onlar değil. Almanya ve İngiltere'den de teklifler var." dedi.

LONDRA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Öte yandan İngiltere'den edinilen bilgiye göre Fenerbahçeli yöneticilerin Londra'daki Crowne Plaza Hotel'de Etobo ve avukatları ile bir araya geldiği, burada da transferle ilgili görüşmeler yapıldığı belirtildi.

1995 doğumlu Nijeryalı futbolcu orta sahanın merkezinde, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor