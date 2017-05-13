Kendine gel Lens

Fenerbahçe'de bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyan Jeremain Lens'in performansındaki düşüş, teknik direktör Dick Advocaat'tan uyarı almasına neden oldu. Hollandalı hoca, aynı zamanda vatandaşı olan ve transferinde büyük pay sahibi olduğu Lens ile yaptığı görüşmede, "Eski Lens'i arıyorum. Benim en önemli silahımdın ama düşüş içindesin. Kupada finale kalmak için çok önemli bir maçımız var. Ligde de final haftalarına girdik. Kendine gel ve bize eski Lens'i izlet" ifadelerini kullandı. Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Advocaat, oyuncusuna bu yönde de hatırlatmada bulunup, "Sana Fenerbahçe'de olduğu kadar ilerleyen günlerde milli takımda da ihtiyacım olacak. Her zaman hazır ve fit olmalısın" dedi.



34 PASIN 18'İ YANLIŞ ADRESE

Rakamlar, Lens konusunda Advocaat'ı haklı çıkarıyor… Beşiktaş, Galatasaray ve Rizespor karşılaşmalarında hücuma yönelik paslarda büyük ölçüde başarısız kalan Hollandalı yıldız, rakip sahada 34 pas attı. Bunlardan 18'inde adresi bulamazken, 16'sında ancak isabet sağlayabildi. Beşiktaş derbisinde 11 pasının 6'sında, Galatasaray karşısında 14 pasının 8'inde, Rizespor maçında ise 9 pasının 4'ünde başarısız oldu.