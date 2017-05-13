Yıldız avı

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, gelecek sezon için transfer çalışmalarını kurmayları ile birlikte sessiz ve derinden sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'la yaptığı zirvenin ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim, önceliği orta saha ve forvete verdi. Bu bölgelere alınacak isimlerin, stadı da dolduracak isimler olmasına dikkat edilirken, Manchester United forması giyen Marouane Fellaini, CSKA Moskova'da oynayan Bibras Natcho ve Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado öne çıktı. Bu üç yıldız için nabız yoklamaları başladı.