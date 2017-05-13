Yıldız avı

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.5.2017
Yıldız avı

Yönetim, teknik heyetin raporuyla önceliği orta saha ile forvet transferine verecek. Öne çıkan isimler Fellaini, Natcho ve Saldado olurken, nabız yoklamaları başladı

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, gelecek sezon için transfer çalışmalarını kurmayları ile birlikte sessiz ve derinden sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'la yaptığı zirvenin ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim, önceliği orta saha ve forvete verdi. Bu bölgelere alınacak isimlerin, stadı da dolduracak isimler olmasına dikkat edilirken, Manchester United forması giyen Marouane Fellaini, CSKA Moskova'da oynayan Bibras Natcho ve Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado öne çıktı. Bu üç yıldız için nabız yoklamaları başladı.
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Yıldız avı
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