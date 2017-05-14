Beşiktaş liderliği geri almak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışacak.

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

AVANTAJINI YİTİRDİ

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi.

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

SAVUNMADA SIKINTILI

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

TOSİC'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Medipol Başakşehir karşısında ligde 4. kez sarı kart gören Tosic, bu nedenle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti.

Tosic'in Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alması bekleniyor.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı takımda sakatlıklığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tolgay Arslan ise Bursaspor maçına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KART SINIRINDA 2 OYUNCU

Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da yarın oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıkacak.

Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.