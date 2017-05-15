Taht oyunları

Son iki haftada 5 puan kaybederek zirvedeki avantajını kaybeden Beşiktaş, bu akşam Bursaspor'a konuk olacak… Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek, liderliğe yükselmesi, Bursaspor karşılaşmasını daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacakları bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp, tekrar zirve koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor… Fenerbahçe maçında Volkan'a yaptığı el hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca, Beşiktaş'taki tek eksik…



TALİSCA'NIN GÖREVİ OĞUZHAN ÖZYAKUP'A

Şenol Güneş'in Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan Özyakup'u 10 numara pozisyonuna çekeceği, sakatlıktan çıkan Atiba ve Tolgay Arslan'ı da ön liberoda görevlendireceği öğrenildi. Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yerini Atınç'a bırakan Tosic'in de bugünkü karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor… Bu arada Güneş'in maç öncesi talebelerini uyararak, "Bursa'nın son üç maçında 16 gol yemesi aldatıcı. Karşımızda çıkış arayan bir rakip bulacağız. Kazanmak için 90 dakika mücadele etmemiz şart" dediği öğrenildi.



BİR GÖRÜŞ: METİN TEKİN



Beşiktaş'ın en zor maçı

Kesinlikle psikolojik anlamda maçların farklı saatlerde oynanmasının sahaya yansımaları olacaktır. Başakşehir'in galibiyeti ve bir puan öne geçişinin Beşiktaş maçını etkilememesi mümkün değil. Ancak bu söylemim Beşiktaş'ın kazanamayacağı anlamına gelmiyor. Güç dengelerine baktığımızda Bursaspor'un son haftalarda normal olmayan düşüşü ile üç haftada 16 gol yemesi elbette Beşiktaş'ı öne çıkarıyor ama kesinlikle maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Bana göre Beşiktaş'ın en önemli maçı bu karşılaşmadır. Beşiktaş ile Bursaspor rekabeti ile beraber Bursaspor'un seyircisi ile barışması için bir şans olacaktır. Tabii ki Beşiktaş daha güçlü ve iyi oynayan takım. Ama bazen maçın skorunu güçler belirlemiyor. Maç anı değişkenleri daha fazla belirleyici oluyor. Kısacası Beşiktaş kazanması durumunda şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayacaktır.