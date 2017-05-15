Trabzon’un ilacı Başakşehir!

Ligin ikinci bölümünde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan elde eden ve sadece 4 puan yitiren bordomavililer, son 5 haftada ise 5 puan toplayabildi. Karadeniz ekibinde Adanaspor beraberliği keyifleri kaçırırken, teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına hedef olarak Başakşehir maçını gösterdi. Tecrübeli hocanın, talebelerine, "Kaybedilen puanların sorumluluğunu alıyorum. Ancak sizden, bu kötü gidişe bir reaksiyon göstermenizi bekliyorum. Evimizde Başakşehir'i yenip, yeni bir sayfa açalım. Bu karşılaşma Avrupa hedefimiz için de çok önemli. Mutlaka kazanmak zorundayız. Aksini düşünmek bile istemiyorum" dediği öğrenildi.



Yanal'dan 2 gün izin

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adanaspor maçının ardından oyuncularına iki gün izin verdi. Bazı oyuncular, Adana'dan direkt İstanbul'a geçerken, bazıları ise kafileyle birlikte Trabzon'a döndü. Bordo-mavili takım, yeni stadında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.



Fırtına'dan buruk seri

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle çok önemli iki puan kaybetmesine rağmen, dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 2010-11 sezonundaki yenilmeme serisini yakaladı. Bordo-mavili ekip, en son deplasman yenilgisini 148 gün önce, bu haftaki rakibi Başakşehir'den 1-0'lık skorla almıştı.