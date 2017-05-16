Beklenen haber geldi: ve !

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 12:51
Beklenen haber geldi: Hagi ve Galatasaray!

Romanya'da yer alan habere göre , 'ye yıllık 5 milyon Euro'luk bir paketle, teknik direktörlük teklifinde bulundu.

Romanya'da, 2009 yılında kurduğu takımı Viitorul'u bu sezon şampiyon yaparak adeta tarih yazan Hagi için 'beklenen' iddialar gelmeye başladı...

TEKLİFİN DETAYLARI...

Romanya'da yayın yapan Sport, Hagi'nin Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı. Sarı kırmızılı takımın Hagi'ye yıllık 5 milyon Euro'luk bir 'paket teklif'te bulunduğunu vurguladı. Ayrıca 'nin 'da başkan olmasını da avantaj gören G.Saraylı yöneticiler 'Takımın saha içi kontrolü sende olacak. Ancak saha dışı konularda da Cenk Ergün'le beraber söz sahibi olacaksın' dediği iddia edildi.

İSTANBUL'A GELECEK, KALABİLİR!

17 Mayıs Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için İstanbul'a gelecek olan Hagi'nin burada yöneticilerle detayları görüşeceği belirtilirken, anlaşmanın sağlanma ve Hagi'nin İstanbul'da daha uzun kalma ihtimaline de dikkat çekildi.

TRANSFERİYLE BERABER GELECEK

Daha önce iki defa Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Hagi, sarı kırmızılı takımın başına geçerse yanında 'Romanyalı Mbappe' olarak adlandırılan Florinel Coman'ı da getirecek. Sol kanat oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı şimdiden devlerin gözdesi durumunda.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Beklenen haber geldi: Hagi ve Galatasaray!
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