Konyaspor finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Yarı final rövanş maçında Konyaspor ileKasımpaşa kozlarını paylaştı. Atiker Konyaspor 3-2 sona eren maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup etti ve kupada finale yükselen taraf oldu.



Konya temsilcisi, yarınki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında turu geçecek takımla finalde rakip olacak.



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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Milosevic), Hadziahmetovic, Fofana (Dk. 82 Selim Ay), Bajic (Dk. 89 Hora)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Guanca), Sadiku, Pavelka (Dk. 59 Tunay Torun), Castro, Eduok (Dk. 59 Batuhan Altuntaş), Turgut Doğan Şahin

Goller: Dk. 18 (Penaltıdan) ve 57 Bajic (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro, (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic, Dk. 55 Douglas, Dk. 87 Jonsson, Dk. 90+6 Hora (Atiker Konyaspor)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkteki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı çizgisine yakın bir noktada meşin yuvarlakla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle çeldi. Meşin yuvarlağı ceza alanında önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda top Kasımpaşalı futbolcu Veigneau'nun eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 18. dakikada atışı kullanan Bajic, Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada orta sahadan atılan pasta topla ceza sahasında buluşan Turgut Doğan Şahin'in plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

40. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bajic'in pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner'in plase vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahasında dönen topu önünde bulan Bajic, defans oyuncularını geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 2-0

62. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Fofana, topu ön direkteki Bajic'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

74. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Bajic'in şutunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

90. dakikada Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, Hora ile girdiği ikili mücadelede maçtaki ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Müsabakayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.





KONYA'DA İLK FİNALDE



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez kupada finalde oynama hakkını elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaştı.

İlk maçta Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Atiker Konyaspor, rövanşta rakibini Bajic'in attığı iki golle yenerek, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselme sevinci yaşadı.



BAJIC KASIMPAŞA'YI YİNE BOŞ GEÇMEDİ



Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Riad Bajic, takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Bu sezon 4 kez Kasımpaşa ile karşılaşan Atiker Konyaspor'da Bajic, İstanbul temsilcisinin kalesine 5 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa karşısında bir golü bulunan Bajic, ligin 27. haftasındaki maçta da yine bir gol atmıştı. Kupa maçında da bu seriyi bozmayan Bajic, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları İstanbul temsilcisine iki maçta üç gol atma başarısı gösterdi.

Bajic, bu sezonki gol sayısını 28'e çıkardı.







GENÇ FUTBOLCULAR KARTON KUPALARLA SAHAYA ÇIKTI



Atiker Konyaspor'un altyapı futbolcuları, maçın sonunda ellerindeki karton kupalarla sahaya çıktı. Sahada tur atan futbolcular, daha sonra orta alana gelerek ellerindeki kupalarla medya mensuplarına görüntü verdi.